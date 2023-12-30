Рашисты вводят новый пропагандистский урок в школах на ВОТ

Оккупанты продолжают попытки зомбирования детей на ВОТ, фото: «Вечерний Киев»

https://racurs.ua/n190866-rashisty-vvodyat-novyy-propagandistskiy-urok-v-shkolah-na-vot.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти проводять серед українських дітей уроки «російської ідентичності».

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Про це сьогодні, 30 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Повна назва пропагандистського заходу «Сто дат Російської ідентичності», на ці лекції окупаційна адміністрація примусово зганяла школярів міста, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідальними за таке промивання мізків дітям є «федеральне агентство у справах національностей» — спеціальний кремлівський орган для виховання манкуртів.