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Окупанти продовжують спроби зомбування дітей на ТОТ, фото: «Вечірній Київ»
Рашисти запроваджують новий пропагандистський урок у школах на ТОТhttps://racurs.ua/ua/n190866-rashysty-zaprovadjuut-novyy-propagandystskyy-urok-u-shkolah-na-tot.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти проводять серед українських дітей уроки «російської ідентичності».
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Про це сьогодні, 30 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Повна назва пропагандистського заходу «Сто дат Російської ідентичності», на ці лекції окупаційна адміністрація примусово зганяла школярів міста, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що відповідальними за таке промивання мізків дітям є «федеральне агентство у справах національностей» — спеціальний кремлівський орган для виховання манкуртів.
Уроки для юних українців вів відомий зрадник вірменського народу айказ мікаєлян, що слугує на владіміра путіна з 00-х років. Тепер він творить політику геноциду на захоплених землях України, сподіваючись позбавити нас цілого покоління, — наголошують у ЦНС і закликають надавати інформацію Руху Опору про пропагандистів та їх пересування захопленими регіонами.
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