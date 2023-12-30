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Ракурс
Окупанти продовжують спроби зомбування дітей на ТОТ, фото: «Вечірній Київ»

Рашисти запроваджують новий пропагандистський урок у школах на ТОТ

30 гру 2023, 16:28
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У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти проводять серед українських дітей уроки «російської ідентичності».


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Про це сьогодні, 30 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Повна назва пропагандистського заходу «Сто дат Російської ідентичності», на ці лекції окупаційна адміністрація примусово зганяла школярів міста, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідальними за таке промивання мізків дітям є «федеральне агентство у справах національностей» — спеціальний кремлівський орган для виховання манкуртів.

Уроки для юних українців вів відомий зрадник вірменського народу айказ мікаєлян, що слугує на владіміра путіна з 00-х років. Тепер він творить політику геноциду на захоплених землях України, сподіваючись позбавити нас цілого покоління, — наголошують у ЦНС і закликають надавати інформацію Руху Опору про пропагандистів та їх пересування захопленими регіонами.

Джерело: Ракурс


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