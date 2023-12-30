Подросток взорвал гранату в подъезде Киевской области, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n190865-podrostok-vzorval-granatu-v-podezde-jilogo-doma-na-kievschine-foto.html

Ракурс

Поліція Київщини вчора, 29 грудня, близько 23.00 отримала повідомлення про вибух в одному з багатоквартирних будинків міста Обухів.

.

Правоохоронці, які прибули на місце інциденту, встановили, що 15-річний підліток під час конфлікту знайомих у підʼїзді житлового будинку, дістав вибуховий пристрій з кишені та жбурнув, після чого втік. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Поліцейські в ході проведеної спецоперації розшукали підлітка. Його затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Внаслідок вибуху 16-річний учасник конфлікту та підривач отримали тілесні ушкодження, підʼїзд будинку зазнав пошкодження, — вказано в повідомленні. — На місці події працювали спеціалісти вибухотехніки, які вилучили рештки корпусу гранати.

Розпочате досудове розслідування за фактом хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу).