Российский сериал вдохновил столичных подростков на совершение преступления, фото: Нацполиция

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У Києві правоохоронці викрили групу юнаків, які готувались вчинити серію злочинів на території столиці, наслідуючи приклад російського серіалу.

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Про це сьогодні, 28 грудня, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що на початку грудня до поліції Києва звернувся місцевий житель із повідомленням про те, що невідомі побили та пограбували його 16-річного сина. До розкриття цього злочину були залучені оперативники, ювенальні поліцейські, слідчі та аналітики кримінального аналізу.

Під час проведення розшукових заходів правоохоронці оперативно встановили причетних до скоєння злочину осіб та доставили їх до відділку поліції.

Ми дізнались, що група юнаків, серед яких переважно неповнолітні, планувала вчиняти злочини на території столиці. Зловмисники залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів. Надалі, компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч, — розповів начальник Подільського управління поліції Юрій Трембіцький.

Так відбулось і цього разу — молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення та відібрали мобільний телефон. Ґаджет потерпілого одразу здали до ломбарду, а «виручені» кошти розподілили між собою, — додав він. — Порушники зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати.

Викрадений мобільний телефон поліцейські розшукали та вилучили як речовий доказ.

Двом фігурантам, 2006 та 2007 років народження, слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу (це грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану).

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.