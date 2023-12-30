Нацгвардійці зі стрілецької зброї збили російську крилату ракету 29 грудня (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190867-nacgvardiyci-zi-strileckoyi-zbroyi-zbyly-rosiysku-krylatu-raketu-29-grudnya-foto.htmlРакурс
На Київщині вчора, 29 грудня, під час масованого ракетного обстрілу, мобільна вогнева група гвардійців 27-ї Печерської бригади збила ворожу крилату ракету.
Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.
Після виявлення цілі, що рухалась в напрямку міста Київ, нацгвардійці відкрили вогонь з кулеметів, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в ході огляду місця падіння уламків було попередньо встановлено, що в результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти. Детонації бойової частини ракети не відбулося.
Вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе, — зазначають у Нацгвардії. — У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян.