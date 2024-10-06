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Оккупанты планируют выпустить на улицы «народные дружины», фото: «Приморская газета»

«Народные дружины» с палками будут патрулировать улицы ВОТ Луганщины — ОВА

6 окт 2024, 12:47
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На вулицях окупованої Луганщини мають з’явитися «народні дружини».


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Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Бажаючих долучитися до цього руху із запахом радянщини вже збирають. Хоча відповідний закон мають затвердити до кінця року, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що діятимуть ці дружини при так званому «министерстве внутренних дел лнр», але обов’язки виконуватимуть на громадських засадах — тобто, безоплатно.

Загарбники обіцяють не видавати цим особам вогнепальної та ріжучої зброї. Патрулювати народні дружини будуть із ціпками. Виконуватимуть окремі накази поліціянтів, коли це потрібно, — розповіли в ОВА.

Источник: Ракурс


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