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Оккупанты планируют выпустить на улицы «народные дружины», фото: «Приморская газета»
«Народные дружины» с палками будут патрулировать улицы ВОТ Луганщины — ОВАhttps://racurs.ua/n199971-narodnye-drujiny-s-palkami-budut-patrulirovat-ulicy-vot-luganschiny-ova.htmlРакурс
На вулицях окупованої Луганщини мають з’явитися «народні дружини».
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Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
Бажаючих долучитися до цього руху із запахом радянщини вже збирають. Хоча відповідний закон мають затвердити до кінця року, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що діятимуть ці дружини при так званому «министерстве внутренних дел лнр», але обов’язки виконуватимуть на громадських засадах — тобто, безоплатно.
Загарбники обіцяють не видавати цим особам вогнепальної та ріжучої зброї. Патрулювати народні дружини будуть із ціпками. Виконуватимуть окремі накази поліціянтів, коли це потрібно, — розповіли в ОВА.
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