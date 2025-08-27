Російські загарбники з 1 вересня запускають новий етап стеження за жителями тимчасово окупованих територій України. Усі точки продажу сім-карт зобов’яжуть встановити камери й зберігати записи 30 днів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗСУ.

Кожна покупка чи заміна картки тепер виглядатиме так: посміхніться, вас знімає фсб. Додатково перевірятимуть усі номери, прив’язані до «госуслуг» — якщо він уже не ваш, його просто «відв'яжуть». Фактично всі дані мешканців стають власністю окупантів, — зазначають у ЦНС.