Новый этап слежкия запускают на ВОТ, фото: «Взгляд»

На ВОТ всех покупателей SIM-карт будут фиксировать на камеру — ЦНС

27 авг 2025, 14:21
999

Російські загарбники з 1 вересня запускають новий етап стеження за жителями тимчасово окупованих територій України. Усі точки продажу сім-карт зобов’яжуть встановити камери й зберігати записи 30 днів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗСУ.

Кожна покупка чи заміна картки тепер виглядатиме так: посміхніться, вас знімає фсб. Додатково перевірятимуть усі номери, прив’язані до «госуслуг» — якщо він уже не ваш, його просто «відв'яжуть». Фактично всі дані мешканців стають власністю окупантів, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують — ворог прагне контролювати кожен крок жителів ТОТ і закликають користуватися безпечними каналами зв’язку.

Источник: Ракурс


