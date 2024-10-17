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Из-за отключения мобильной связи на ВОТ установили таксофоны, фото: Violity

«Цифровой прорыв» — оккупанты позволили жителям Рубежного вызвать «скорую» из всех четырех таксофонов

17 окт 2024, 16:46
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У тимчасово окупованому місті Рубіжному з таксофонів відтепер можна викликати «швидку».


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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Після того, як окупанти вимкнули на території цього і навколишніх міст мобільний зв’язок, у населеному пункті було встановлено чотири таксофони. Із них можна було зателефонувати лише тим, в кого вдома чи в установі залишився дротовий зв’язок, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що виклик бригади екстреної медичної допомоги з цих таксофонів чомусь був під забороною.

Для вирішення питання через 2,5 роки, що минули від окупації, «неабияких» зусиль доклали представники так званого «министерства цифрового развития лнр». Тож, у Рубіжному — цифровий прорив, — додали в ОВА.

Источник: Ракурс


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