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Из-за отключения мобильной связи на ВОТ установили таксофоны, фото: Violity
«Цифровой прорыв» — оккупанты позволили жителям Рубежного вызвать «скорую» из всех четырех таксофоновhttps://racurs.ua/n200328-cifrovoy-proryv-okkupanty-pozvolili-jitelyam-rubejnogo-vyzvat-skoruu-iz-vseh-chetyreh.htmlРакурс
У тимчасово окупованому місті Рубіжному з таксофонів відтепер можна викликати «швидку».
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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Після того, як окупанти вимкнули на території цього і навколишніх міст мобільний зв’язок, у населеному пункті було встановлено чотири таксофони. Із них можна було зателефонувати лише тим, в кого вдома чи в установі залишився дротовий зв’язок, — розповіли в ОВА.
Зазначається, що виклик бригади екстреної медичної допомоги з цих таксофонів чомусь був під забороною.
Для вирішення питання через 2,5 роки, що минули від окупації, «неабияких» зусиль доклали представники так званого «министерства цифрового развития лнр». Тож, у Рубіжному — цифровий прорив, — додали в ОВА.
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