У тимчасово окупованому місті Рубіжному з таксофонів відтепер можна викликати «швидку».

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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Після того, як окупанти вимкнули на території цього і навколишніх міст мобільний зв’язок, у населеному пункті було встановлено чотири таксофони. Із них можна було зателефонувати лише тим, в кого вдома чи в установі залишився дротовий зв’язок, — розповіли в ОВА.