Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Через вимкнення мобільного зв’язку на ТОТ встановили таксофони, фото: Violity

«Цифровий прорив» — окупанти дозволили жителям Рубіжного викликати «швидку» з усіх чотирьох таксофонів

17 жов 2024, 16:46
999

У тимчасово окупованому місті Рубіжному з таксофонів відтепер можна викликати «швидку».


.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Після того, як окупанти вимкнули на території цього і навколишніх міст мобільний зв’язок, у населеному пункті було встановлено чотири таксофони. Із них можна було зателефонувати лише тим, в кого вдома чи в установі залишився дротовий зв’язок, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що виклик бригади екстреної медичної допомоги з цих таксофонів чомусь був під забороною.

Для вирішення питання через 2,5 роки, що минули від окупації, «неабияких» зусиль доклали представники так званого «министерства цифрового развития лнр». Тож, у Рубіжному — цифровий прорив, — додали в ОВА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів