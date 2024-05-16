Рашисти повертають таксофони на окуповані території, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n195372-nazad-u-mynule-na-luganschyni-okupanty-zaminyaut-mobilnyy-zv-yazok-taksofonamy.html

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На Луганщині в окупованих у 2022 році містах і селах поблизу лінії фронту росіяни вже давно відключили мобільний зв’язок.

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Зазначається, що «альтернативою» в цьому випадку є таксофони, які окупанти встановлюють на вулицях населених пунктів, проте їхній функціонал обмежений. Про це сьогодні, 16 травня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Відповідальним за ці роботи є так зване «мінцифри лнр».