Прем'єра Словаччини прооперували після замаху, загрози його життю немає

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Роберт Фіцо, фото: «Новий формат»
Прем'єра Словаччини прооперували після замаху, загрози його життю немаєhttps://racurs.ua/ua/n195371-premiera-slovachchyny-prooperuvaly-pislya-zamahu-zagrozy-yogo-jyttu-nemaie.htmlРакурс
Роберта Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини, на якого вчора, 15 травня, було скоєно замах, успішно прооперували, його життю вже загрози немає.
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Про це повідомляє BBC з посиланням на словацького віце-прем'єра Томаса Тараба.
Тараба зазначив, що у прем'єр-міністра стріляли з дуже близької відстані: одна куля пройшла через живіт, а інша влучила в суглоб.
Наскільки мені відомо, операція пройшла добре, і я припускаю, що зрештою він виживе, — сказав пан Тараба.
Нападник зробив загалом п’ять пострілів з близької відстані.
Раніше міністр оборони країни Роберт Калінак на прес-конференції повідомив, що Фіцо після стрілянини був терміново доставлений до лікарні, де провів кілька годин у хірургії, «борочись за своє життя».
Джерело: BBC
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