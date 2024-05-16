Премьера Словакии прооперировали после покушения, угрозы его жизни нет

Роберт Фицо, фото: «Новый формат»

https://racurs.ua/n195371-premera-slovakii-prooperirovali-posle-pokusheniya-ugrozy-ego-jizni-net.html

Ракурс

Роберта Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини, на якого вчора, 15 травня, було скоєно замах, успішно прооперували, його життю вже загрози немає.

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Про це повідомляє BBC з посиланням на словацького віце-прем'єра Томаса Тараба.

Тараба зазначив, що у прем'єр-міністра стріляли з дуже близької відстані: одна куля пройшла через живіт, а інша влучила в суглоб.

Наскільки мені відомо, операція пройшла добре, і я припускаю, що зрештою він виживе, — сказав пан Тараба.

Нападник зробив загалом п’ять пострілів з близької відстані.

Раніше міністр оборони країни Роберт Калінак на прес-конференції повідомив, що Фіцо після стрілянини був терміново доставлений до лікарні, де провів кілька годин у хірургії, «борочись за своє життя».

Джерело: BBC