Роберт Фицо до сих пор на операционном столе. Фото: СМИ

https://racurs.ua/n195368-ochen-slojnoe-mvd-o-sostoyanii-ranenogo-fico.html

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо досі в операційній.

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Лікарі досі оперують пораненого главу уряду. Операція триває понад три з половиною години. Міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай-Ешток повідомив, що нападник п’ять разів стріляв у Роберта Фіцо, тож прем'єр «перебуває у критичному стані». Про це пише The Guardian.

А міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк оцінив стан Фіцо як «дуже складний».

Водночас телеканал ta3 пише, що Роберта Фіцо успішно прооперували й він перебуває у стабільному стані та у свідомості.

Також зазначається, що підозрюваний, який вчинив замах, вже розповів про свої мотиви. Стрілок зізнався, що був проти дій уряду Фіцо, спрямованих на обмеження свободи ЗМІ,

Нагадаємо, 15 травня у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Вогонь відкрив один із громадян, коли глава уряду підійшов до натовпу, який його вітав. Нападник зумів зробити кілька пострілів до того, як його нейтралізували.

Фіцо був евакуйований, його гелікоптером доправили до однієї з лікарень. В команді прем'єра заявляли, що він дістав множинні поранення й він перебував у «небезпечному для життя стані».

За інформацією ЗМІ, замах скоїв 71-річний письменник Юрай Цінтула, який є засновником літературного клубу в місті Левіце. Раніше цей чоловік працював в охоронній фірмі та мав дозвіл на зброю.

Джерело: ТА3, The Guardian