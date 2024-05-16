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Рашисты возвращают таксофоны на оккупированные территории, фото: «Википедия»

Обратно в прошлое — на Луганщине оккупанты заменяют мобильную связь таксофонами

16 мая 2024, 09:59
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На Луганщині в окупованих у 2022 році містах і селах поблизу лінії фронту росіяни вже давно відключили мобільний зв’язок.


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Зазначається, що «альтернативою» в цьому випадку є таксофони, які окупанти встановлюють на вулицях населених пунктів, проте їхній функціонал обмежений. Про це сьогодні, 16 травня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Відповідальним за ці роботи є так зване «мінцифри лнр».

Зокрема, у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному вже запрацювали 27 таких апаратів. По одному на декілька тисяч населення, — розповіли в ОВА. — З них можна зателефонувати на номери в межах одного населеного пункту та спробувати викликати екстерні служби.

Источник: Ракурс


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