Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты возвращают таксофоны на оккупированные территории, фото: «Википедия»
Обратно в прошлое — на Луганщине оккупанты заменяют мобильную связь таксофонамиhttps://racurs.ua/n195372-obratno-v-proshloe-v-luganskoy-oblasti-okkupanty-zamenyaut-mobilnuu-svyaz-taksofonami.htmlРакурс
На Луганщині в окупованих у 2022 році містах і селах поблизу лінії фронту росіяни вже давно відключили мобільний зв’язок.
.
Зазначається, що «альтернативою» в цьому випадку є таксофони, які окупанти встановлюють на вулицях населених пунктів, проте їхній функціонал обмежений. Про це сьогодні, 16 травня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Відповідальним за ці роботи є так зване «мінцифри лнр».
Зокрема, у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному вже запрацювали 27 таких апаратів. По одному на декілька тисяч населення, — розповіли в ОВА. — З них можна зателефонувати на номери в межах одного населеного пункту та спробувати викликати екстерні служби.