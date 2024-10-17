Апеляція ВАКС відклала розгляд скарги на запобіжний захід очільниці Хмельницького МСЕК

Тетяна Крупа, фото: «Ґрати»

https://racurs.ua/ua/n200327-apelyaciya-vaks-vidklala-rozglyad-skargy-na-zapobijnyy-zahid-ochilnyci-hmelnyckogo-msek.html

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Апеляція Вищого антикорупційного суду України відклала розгляд скарги на запобіжний захід очільниці Хмельницького МСЕК Тетяні Крупі.

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Про це сьогодні, 17 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії корупції.

Захисники Тетяни Крупи подали апеляційні скарги на рішення Печерського суду Києва про її арешт не лише в Апеляційну палату ВАКС, а й до Київського апеляційного суду, — зазначають у ЦПК. — Через це матеріали справи направили до Київського апеляційного суду, а не до ВАКС. Тому судді Апеляційної палати ВАКС вирішили відкласти судове засідання на 23 жовтня.

Зазначається, що Крупа під'єдналась до засідання з СІЗО через відеозв’язок.

Оскільки Крупа є ще й депутатом Хмельницької облради, то її справу за підслідністю передали до НАБУ. Тому саме апеляція ВАКС має розглядати апеляційні скарги, а не Київська апеляція, — додали в ЦПК.

Раніше Печерський суд Києва взяв Крупу під варту з альтернативою застави в розмірі 500 млн грн. Її підозрюють у незаконному збагаченні щонайменше на 137 млн грн.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що близько 50 прокурорів Хмельницької прокуратури на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність та отримували відповідні виплати.