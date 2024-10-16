49 прокурорів Хмельниччини оформили інвалідність — Генпрокурор наказав провести розслідування

Майже всі прокурори Хмельниччини виявилися інвалідами, фото: Хмельницька обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n200303-49-prokuroriv-hmelnychchyny-oformyly-invalidnist-genprokuror-nakazav-provesty-rozsliduvannya.html

Ракурс

Генпрокурор наказав провести службове розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 49 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

.

Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури, — вказано в повідомленні. — Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин.

Раніше сьогодні головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов з посиланням на власні джерело повідомив, що майже всі прокурори Хмельницької області виявилися інвалідами 2-ї групи — згідно з рішенням головного лікаря Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, котру затримали 5 жовтня.

З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у Крупи не оформив тільки один прокурор — Олександр Гончар, керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури, — зазначив Бутусов.

Зазначається, що прокурори роками отримують пенсії за інвалідність — деякі оформлювали інвалідність з 2016 року, деякі останнім часом. Також інвалідами були оформлені близькі родичі прокурорів, які не служили в прокуратурі.

Тут не в грошах річ … згідно з законодавством про працю інваліди мають перевагу під час працевлаштування і переміщення з посади на посаду, їх значно складніше звільнити. Наявність дружини інваліда — додаткова підстава, щоб не допустити переведення прокурора зі «своєї» області, де у нього усі знайомі, майно, потоки налагоджені, в якусь іншу, область, не таку зручну, — наголосив Бутусов.

Тобто свідоцтва МСЕК від Тетяни Крупи захищали прокурорів та допомагали робити кар'єру у найзручніший спосіб, — додав він.

Джерело: Офіс генпрокурора, «Цензор.нет»