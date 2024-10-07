Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Тетяні Крупі обрано запобіжний захід, фото: Офіс генпрокурора

Очільницю Хмельницької МСЕК заарештували із заставою у 500 млн грн

7 жов 2024, 15:10
999

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368−5 Кримінального кодексу України).


.

Її взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн. Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомили прес-служба Офісу генпрокурора та народний депутат Олексій Гончаренко.

Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні, — наголошують у відомстві.

Нагадаємо, 4 жовтня ДБР повідомила про викриття керівниці МСЕК та її сина — керівника облуправління пенсійного фонду — на незаконному збагачені на мільйони доларів. Так, під час обшуків у них вилучили понад 5 млн доларів, а також значні суми у євро та гривнях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів