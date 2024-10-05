Обрали від нас, але вона не наша - хмельницька "Слуга народу" відхрестилася від Крупи

https://racurs.ua/ua/n199959-obraly-vid-nas-ale-vona-ne-nasha-hmelnycka-sluga-narodu-vidhrestylasya-vid-krupy.html

Ракурс

«Слуга народу» у Хмельницькій області заявила, що керівниця МСЕК, у якої знайшли 6 млн доларів готівкою, не належить до цієї партії.

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Тетяна Крупа була обрана депутаткою до обласної ради від партії «Слуга народу», але не є членкинею цієї політсили, — заявили у хмельницькій обласній організації партії «Слуга народу».

Раніше «Ракурс» повідомляв, що ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

За словами адвокатки Наталії Свірневської, тих, хто зазначений у списку, мають знайти та перевірити органи досудового розслідування. Також потрібно встановити, чи вказаний діагноз був правильним чи неправильним.

Під час допиту повинні з’ясувати, чому людина звернулась у МСЕК. Можна перевірити, чи зверталась вона раніше за такою допомогою. Якщо доведуть, що діагноз неправильний, то будуть досліджуватися питання, як вдалось знайти людей, які погодились його встановити, — розповіла адвокатка.

Крупа є членом фракції «Слуга народу» у Хмельницькій обласній раді, входить до депутатських груп «Медицина Хмельниччини» та «Єдність», а також є членом постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту.

Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

У 2015 році Крупа балотувалась до Хмельницької обласної ради від «Блоку Петра Порошенка», але невдало.