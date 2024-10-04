Під час обшуку, фото: ДБР

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На Хмельниччині ДБР викрило керівницю МСЕК та її сина — керівника облуправління пенсійного фонду — на незаконному збагачені на мільйони доларів

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Під час обшуків у них знайшли лише готівки на майже 6 млн дол. у різних валютах. Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомила прес-служба ДБР.

Зазначається, що правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців:

у керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. дол. США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами;

вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. дол., 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикрасі та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі майже в кожному куточку — у шафах, шухлядах, нішах;

також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проекти.

Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно, — зазначають у ДБР.

Крім того, ДБР повідомляє про виявлення у родини топ-чиновників чималих статків. Зокрема, вони володіють:

30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві;

дев’ятьма елітними автівками;

корпоративними правами на 48 млн грн;

готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. кв. м в одному із парків Хмельницького; за кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині;

на валютних закордонних рахунках родина також «накопичила» майже $2,3 млн.

Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, — наголошують у ДБР.

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють низку інших посадових осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів.

Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366−2, ст. 368−5 Кримінального кодексу).