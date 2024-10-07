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Ракурс
Татьяне Крупе избрана мера пресечения, фото: Офис генпрокурора

Главу Хмельницкой МСЭК арестовали с залогом в 500 млн грн

7 окт 2024, 15:10
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Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368−5 Кримінального кодексу України).


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Її взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн. Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомили прес-служба Офісу генпрокурора та народний депутат Олексій Гончаренко.

Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні, — наголошують у відомстві.

Нагадаємо, 4 жовтня ДБР повідомила про викриття керівниці МСЕК та її сина — керівника облуправління пенсійного фонду — на незаконному збагачені на мільйони доларів. Так, під час обшуків у них вилучили понад 5 млн доларів, а також значні суми у євро та гривнях.

Источник: Ракурс


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