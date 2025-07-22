В россии приняли закон о штрафах за «поиск заведомо экстремистских материалов»

Российские власти распространяют интернет-цензуру, фото: «Пикабу»

https://racurs.ua/n207999-v-rossii-prinyali-zakon-o-shtrafah-za-poisk-zavedomo-ekstremistskih-materialov.html

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У росії посилюють інтернет-цензуру. Сьогодні, 22 липня, депутати держдуми у третьому — остаточному — читанні ухвалили закон, який запроваджує адміністративну відповідальність за «пошук завідомо екстремістських матеріалів та отримання доступу до них», у тому числі з використанням VPN-сервісів.

Про це повідомляє видання Meduza.

Поправку про відповідальність за пошук «екстремістських» матеріалів було внесено 14 липня до другого читання законопроекту щодо «посилення адміністративної відповідальності за окремі правопорушення у сфері транспортно-експедиційної діяльності».

Таким чином, після набуття цим законом чинності росіян штрафуватимуть на суму від 3 до 5 тисяч рублів за «навмисний пошук екстремістських матеріалів».

Крім того, за поширення реклами VPN-сервісів у росії штрафуватимуть:

громадян — на суми від 50 до 80 тисяч рублів;

посадових осіб — від 50 до 80 тисяч рублів;

юридичних осіб — від 200 до 500 тисяч рублів.

Держдума рф також ухвалила поправку про визнання обтяжливою обставиною скоєння злочину з використанням VPN-сервісів.

Зазначається, що під час третього читання у держдумі виступив глава мінцифри пф Максут Шадаєв, який заявив, що цей закон «дозволяє балансувати: з одного боку — не допустити подальшого поширення екстремістських матеріалів, з іншого боку — не ухвалювати рішення про блокування великих західних платформ поки що».

Вранці біля будівлі держдуми відбувся пікет проти цього закону. Учасників акції, а також кореспондентів, що її висвітлювали, затримали поліцейські. Влада Москви раніше відмовилася узгодити протестну акцію біля держдуми посилаючись на «епідеміологічну обстановку, що складається».

Російський «Федеральний список екстремістських матеріалів», який постійно оновлює мін’юст країни, наповнюється з 2007 року і станом на середину 2024 року містив понад 6,5 тис. пунктів. У ньому, зокрема, низка матеріалів, які суперечать офіційній російській пропаганді, наприклад, дослідження про Голодомор 1932−33 років в Україні.

Джерело: Meduza