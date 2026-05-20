Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіян лякає блокування інтернету, фото: Google Gemini

Головний страх росіян назвали у СЗР

20 тра 2026, 19:39
999

Головним страхом росіян на початку 2026 року стали не дрони і не мобілізація, а відключення месенджерів та блокування VPN.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на «індекс тривожності», опублікований російськими соціологами.

Зазначається, що:

  • обмеження в мережі та перебої зі зв’язком у великих містах посіли перше місце в рейтингу страхів;
  • другу і третю сходинки зайняли атаки безпілотників і так звані «файли Епштейна». У першому випадку людей турбує безпека інфраструктури й хронічні затримки авіарейсів. Тема Епштейна, хоч і здається далекою від російської повсякденності, змусила частину суспільства замислитися, скільки подібних закритих спільнот збоченців усередині самої РФ;
  • до першої десятки увійшли також масовий забій худоби в новосибірській області, закриття малого бізнесу через підвищення податків і повідомлення про повені на Північному Кавказі та в Поволжі;
  • замикають топ-10 весняні тривоги — чутки про нову мобілізацію й активність кліщів. Причому обговорення кліщів виявилося для росіян актуальнішим за військові конфлікти на Близькому Сході.

Те, що перша позиція рейтингу належить не фронту і не економічній кризі, а інтернет-блокуванням, красномовно характеризує суспільство, яке навчилося дивитися повз війну, яку саме ж і розв’язало, — наголошують у СЗР.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів