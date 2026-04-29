У Москві на час параду 9 травня посилять обмеження зв'язку

У столиці РФ перед парадом 9 травня посилять обмеження зв’язку.

Про це повідомляє «Російська служба Бі-бі-сі» з посиланням на інформовані джерела, пов’язані з операторами зв’язку.

За даними джерела видання:

5, 7 та 9 травня будуть обмежувати весь мобільний зв’язок і, можливо, навіть відправлення СМС та роботу сайтів з так званого «білого списку», куди російська влада включає наближені до неї ресурси, доступні під час регулярних вже обмежень роботи мобільного інтернету у РФ;

обмеження, як очікуються діятимуть не лише в центрі Москви, а й загалом в межах МКАД (кільцевої автомагістралі, яка до 1984 року була адмінмежею міста).

Варто додати, що вчора, 28 квітня, Міноборони Росії заявило, що на цьогорічному параді на Червоній площі вперше з 2007 року не братиме участь колона військової техніки — нібито через «терористичну загрозу».

На початку березня у центрі Москви почали регулярно відключати мобільний інтернет — не працювали навігація, термінали оплати й навіть платні туалети. Інтернету не було фактично три тижні, його повернули 24 березня без будь-яких повідомлень чи пояснень.

Джерело: BBC News