РФ знімає боєздатних солдатів з передової заради репетицій параду 9 травня. Фото:

https://racurs.ua/ua/n213630-rf-znimaie-boiezdatnyh-soldativ-z-frontu-zarady-repetyciy-paradu-9-travnya-partyzany.html

Ракурс

Російська Федерація забирає боєздатних солдатів з передової в Україні заради репетицій параду 9 травня.

Москва масово виводить боєздатних військовослужбовців з фронту напередодні параду Перемоги 9 травня. Зокрема, це стосується бійців 4-ї ОМБр та 103-го мотострілецького полку, що воюють на Костянтинівському напрямку. Цих окупантів командування перекидає у тил для репетицій та підготовки до шоу у Москві. Про це рух опору «АТЕШ» повідомив у Telegram.

На позиціях тим часом залишаються кволі, поранені та непідготовлені загарбники. А весь російський фронт тримається на резерві з тих, хто ледве здатний воювати. Такі перестановки призводять до повного хаосу в обороні.

Також, як відзначають партизани, росіяни також кардинально змінили тактику ведення боїв — тепер беруть не якістю, а кількістю. У штурми кидають натовпи непідготовлених солдатів, щоб хоч якось компенсувати нестачу професіоналів.

Результат передбачуваний — кількість «200» (убитих) і «300» (поранених) різко зросла, втрати б’ють рекорди, а мораль у підрозділах на нулі, — пишуть в «АТЕШ».

Зазначається, що окупанти між собою обговорюють системний провал командування, яке жертвує фронтом заради парадного блиску. Солдати кажуть, що фронт злитий заради трибун та маршів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, реагуючи на оголошене російським Міноборони дводенне «перемир'я» 8−9 травня, заявив, що Україна оголошує про режим тиші, який діятиме починаючи з опівночі у ніч на 6 травня.