Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Україна оголошує режим тиші у ніч на 6 травня — Зеленський

4 тра 2026, 22:14
999

Україна оголошує про режим тиші, який діятиме починаючи з опівночі у ніч на 6 травня.

Про це сьогодні, 4 травня, повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський, реагуючи на оголошене російський Міноборони дводенне «перемир'я» 8−9 травня.

Зеленський зазначив, що наразі не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соцмережах.

Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж «празднованіє" будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00.00 у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші, — наголосив Зеленський.

Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України, — додав він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів