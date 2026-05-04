Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Україна оголошує про режим тиші, який діятиме починаючи з опівночі у ніч на 6 травня.

Про це сьогодні, 4 травня, повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський, реагуючи на оголошене російський Міноборони дводенне «перемир'я» 8−9 травня.

Зеленський зазначив, що наразі не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соцмережах.

Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж «празднованіє" будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00.00 у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші, — наголосив Зеленський.