Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит зеркально на массированный ночной удар РФ. Фото:

https://racurs.ua/n213756-ukraina-budet-deystvovat-zerkalno-zelenskiy-otreagiroval-na-massirovannuu-nochnuu-ataku-rf.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський прокоментував масовану нічну атаку РФ після кількаденного перемир’я.

Країна-агресор сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів й вночі 12 травня запустила по Україні сотні дронів, а на фронті скинула десятки авіаційних бомб. Ударні дрони ворога збивалися на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, в Києві та області. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

Ворожі обстріли призвели до пошкоджень об'єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садочка та цивільного локомотива на залізниці. Відомо про поранених і загиблих.

Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню, — наголосив президент.

Зеленський також наголосив, що до того моменту потрібно продовжувати та посилювати санкції проти Російської Федерації.

Як повідомили у TelegramПовітряні сили ЗСУ, в ніч на 12 травня РФ запустила 216 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із восьми напрямків. Відбивали напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона змогла знешкодити 192 ворожі дрони. Ще 25 ударних безпілотників влучили на 10 локація, а на п’яти локаціях впали уламки.

Нагадаємо, 12 травня в Києві внаслідок падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового житлового будинку виникла пожежа. У Київській області під ударами дронів були житлові будинки та дитячий садок. У Дніпрі внаслідок ворожих атак пошкоджена транспортна інфраструктура і спалахнула пожежа.