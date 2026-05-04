Володимир Путін, фото: соціальні мережі

Путін оголосив «перемир'я» на 8−9 травня

4 тра 2026, 20:51
Російський диктатор Володимир Путін оголосив про «перемир'я» «на честь святкування перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні».

Про це сьогодні, 4 травня, заявило Міноборони РФ.

У заяві російського відомства стверджується, що «перемир'я» триватиме два дні — 8 та 9 травня.

Розраховуємо, що українська сторона наслідуватиме цей приклад, — додали у Міноборони РФ.

Водночас у Міноборони РФ погрожують «масованим ракетним ударом по центру Києва», якщо українська атака «зірве святкування».

Нагадаємо, раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що з українською стороною ніхто не зв’язувався та не пропонував припинення вогню на 9 травня.

