Путін оголосив «перемир'я» на 8−9 травня
Російський диктатор Володимир Путін оголосив про «перемир'я» «на честь святкування перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні».
Про це сьогодні, 4 травня, заявило Міноборони РФ.
У заяві російського відомства стверджується, що «перемир'я» триватиме два дні — 8 та 9 травня.
Розраховуємо, що українська сторона наслідуватиме цей приклад, — додали у Міноборони РФ.
Водночас у Міноборони РФ погрожують «масованим ракетним ударом по центру Києва», якщо українська атака «зірве святкування».
Нагадаємо, раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що з українською стороною ніхто не зв’язувався та не пропонував припинення вогню на 9 травня.