Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

З українською стороною ніхто не зв’язувався та не пропонував припинення вогню на 9 травня.

Про це на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Американці поговорили з русскіми з приводу того, що там може бути на 9 травня: cease-fire, або не cease-fire — з нами офіційно ніхто не зв’язувався, нічого офіційно не пропонував, — заявив Зеленський.

Він зазначив, що «це війна Росії проти України», тому важливо, щоб українська сторона знала, про що домовляються США і РФ.

Зеленський наголосив, що давати припинення вогню на один день, а перед цим вбивати українців — «м'яко кажучи, просто нечесно»:

Сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти… Вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українським містам, громадам, за один день до парада — несерйозно.

Тобто дати їм свято, а на ранок після 9-го вони знов будуть вбивати нас. Тому ми будемо дивитись, як все пройде, — додав він.

29 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої обговорювалася можливість «невеликого перемир’я» в Україні.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»