Росія спробує зірвати угоди України з партнерами у рамках виробництва дронів.

Країна-агресор Російська Федерація намагатиметься зірвати українські угоди щодо Drone Deals.

Київ отримав російські документи, які визначають напрями протидії Москви контактам із західними партнерами в рамках Drone Deals. Політичне керівництво РФ вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції, і саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив наших двосторонніх угод. Зірвати угоди з виробництва зброї — пріоритет для Кремля. Про це у Telegramповідомив президент Володимир Зеленський після звіту керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.

Особливі зусилля Росії в цьому контексті будуть направлені на протидію нашій співпраці на Близькому Сході та в Затоці, — зазначив глава держави.

Також розвідка зафіксувала оновлений рівень російських експортних втрат від дронових атак України. В порту Приморська — мінус 13% навантаження, Новоросійська — мінус 38%, Усть-Луга — мінус 43%.

Крім того, стало відомо, що російські контингенти в країнах Африки за останній час були збільшені додатково на 8 тис. осіб. У кожній з цих країн РФ намагається впровадити застосування дронів через постачання, виробництво на місці й тренування. Це може призвести до модернізації та посилення терористичних організацій та транскордонної злочинності.

Нагадаємо, Україна та Норвегія домовилися про створення першого спільного виробництва українських безпілотників. На норвезькій території заплановане виробництво декількох тисяч дронів mid-strike. Усі ці БпЛА, виробництво яких профінансує норвезький уряд, будуть передані українським військам.