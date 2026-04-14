Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц, фото: ClashReport
Ми працюватимемо над скороченням кількості українських чоловіків, які виїхали — Мерцhttps://racurs.ua/ua/n213215-my-pracuvatymemo-nad-skorochennyam-kilkosti-ukrayinskyh-cholovikiv-yaki-vyyihaly-merc.htmlРакурс
Німеччина обмежуватиме кількість українських чоловіків, які шукають притулку у країні, і сприятиме їхньому поверненню додому.
Про це сьогодні, 14 квітня, під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Ми будемо тісно співпрацювати (з Україною — ред.) у питаннях, що стосуються українських громадян, які шукали притулку в нашій країні, і сприятимемо їхньому поверненню додому, — наголосив Мерц.
Він додав, що Берлін та Київ будуть співпрацювати щодо обмеження кількості українських чоловіків, які шукають притулку у Німеччині.
Надзвичайно важливо, щоб ці чоловіки були на місці й допомагали своїй країні, — вважає німецький канцлер.
Зеленський зазначив, що відповідні служби України та Німеччини мають займатися питання незаконного виїзду українських чоловіків за кордон:
Що стосується молодих людей за кордоном. Це різні молоді люди. Я погоджуюсь з вами щодо тих людей, які є мобілізаційного віку, які поїхали за кордон тимчасово, але виявилося, що на роки, та ті, хто поїхав з порушенням законодавства, то наші відповідні служби обох країн мають займатися цим питанням.
За словами Зеленського, ЗСУ хотіли б повернення цих чоловіків, оскільки українським воїнам необхідна ротація:
Наші ЗСУ хотіли б, щоб вони повернулися, бо потрібне питання справедливості. Нашим людям на фронті треба ротації. Хоч наші воїни залізні, але у них є сім’ї. Відповідальність повинна нести кожна людина, яка є громадянином.
Джерело: «РБК-Україна»