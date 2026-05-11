Разговор между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не состоится внезапно, заявил Кирилл Буданов. Фото:

https://racurs.ua/n213743-razgovor-mejdu-zelenskim-i-putinym-ne-budet-vnezapnym-budanov.html

Ракурс

Розмова між президентом України Володимиром Зеленським та главою РФ Володимиром Путіним не відбудеться раптово, «як грім серед ясного неба».

Однак, якщо натяки країни-агресора на діалог є щирими, Україна «також була б готова» до розмови. Про це голова Офісу президента Кирило Буданов заявив під час візиту до Литви, передає LRT.

Якщо говорити серйозно, то якщо РФ справді готова до серйозної розмови, Україна також була б готова. Україна неодноразово підкреслювала та доводила своїми діями — ми виступаємо за завершення війни, за мир. Це є офіційна позиція України, яку підтримує президент України. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Хочу ще раз повторити: укладання миру — це не слабкість, а доказ здорового глузду, — зазначив він.

Також Буданов, відповідаючи на можливість розмови Путіна й Зеленського, пожартував, що міждержавні телефонні лінії між Україною та РФ відключені, а «такі дзвінки мобільним телефоном не здійснюються».

Нагадаємо, 7 травня заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва вважає недоцільним продовження тристоронніх переговорів між Сполученими Штатами Америки, Україною та Російською Федерацією, доки Збройні сили України повністю не будуть виведені з Донбасу.

Джерело: LRT