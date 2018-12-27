Кабмін розширив перелік офшорних зон

Офшорні території часто застосовують для здійснення злочинних дій, фото: aicaopan.com.cn

https://racurs.ua/ua/n116198-kabmin-rozshyryv-perelik-ofshornyh-terytoriy.html

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Український уряд вніс ще п’ять країн та територій до переліку офшорних зон.

Відповідне рішення ухвалене під час сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Тепер до переліку офшорів включені африканська країна Намібія, а також острівні держави Тринідад і Тобаго, Палау та острівні території США Гуам і Американське Самоа.

Зазначається, що держави й території, які потрапляють до цього «чорного списку», не співпрацюють у питаннях оподаткування та не імплементують стандарти Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Окрім зазначених держав, Україна вважає офшорами ще 36 країн. З них три розташовані в Європі. Це карликові держави Андорра та Монако, а також британська заморська територія Гібралтар. Найбільша кількість офшорних територій розміщена на островах Карибського регіону.

Україна періодично оновлює свій перелік офшорних зон, з урахуванням інформації, отриманої в межах ОЕСР.

Офшорні території часто застосовують для відмивання грошей, фінансування тероризму та іншої злочинної діяльності.

Нагадаємо, наприкінці минулого року до українського списку офшорів потрапили Грузія, Естонія, Мальта, Угорщина та Латвія. Після міжнародних консультацій в січні 2018 року їх виключили з цього переліку.