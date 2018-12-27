Кабмин расширил перечень офшорных зон

Офшорные территории часто применяют для осуществления преступных действий, фото: aicaopan.com.cn

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Украинское правительство внесло еще пять стран и территорий в перечень офшорных зон.

Соответствующее решение принято в ходе сегодняшнего заседания Кабинета министров, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Теперь в перечень офшоров включены африканская страна Намибия, а также островные государства Тринидад и Тобаго, Палау и островные территории США Гуам и Американское Самоа.

Отмечается, что государства и территории, которые попадают в этот «черный список», не сотрудничают в вопросах налогообложения и не имплементируют стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Кроме указанных государств, Украина считает офшорами еще 36 стран. Из них три расположены в Европе. Это карликовые государства Андорра и Монако, а также британская заморская территория Гибралтар. Наибольшее количество офшорных территорий размещено на островах Карибского региона.

Украина периодически обновляет свой перечень офшорных зон, с учетом информации, полученной в рамках ОЭСР.

Офшорные территории часто применяют для отмывания денег, финансирования терроризма и иной преступной деятельности.

Напомним, в конце прошлого года в украинский список офшоров попали Грузия, Эстония, Мальта, Венгрия и Латвия. После международных консультаций в январе 2018 года их исключили из этого списка.