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Сьогодні ЦВК зареєструвала першого учасника президентських виборів 2019 року в Україні, фото: «Вікіпедія»

Головні новини 4 січня: зареєстровано першого кандидата, хакери викрали листування Меркель, опубліковано закон про припинення дружби з Росією

4 січ 2019, 18:58
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Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала першого учасника майбутніх президентських виборів. Ним став Ігор Шевченко, який з грудня 2014 року по липень 2015 року обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів. Водночас ЦВК відмовила в реєстрації правозахисникові Володимиру Ратушу, оскільки він не вніс необхідні 2,5 млн грн. застави.

Хакери злили в інтернет особисті дані, листування, номери телефонів та банківських карток канцлера Німеччини Ангели Меркель та низки інших німецьких політиків. Крім того, опубліковано особисті дані 33-х журналістів телеканалу ARD. Наразі встановлюється, як зловмисники змогли отримати доступ до цієї інформації.

Вперше за 70 років населення Китаю почало зменшуватися. Такого висновку дійшли експерти з КНР та США на основі аналізу інформації з відкритих джерел. Втім, офіційну статистику за 2018 рік Китай опублікує лише наприкінці січня.

Сьогодні офіційний щотижневий збірник нормативно-правових актів «Відомості Верховної Ради України» опублікував текст закону про припинення дружби та партнерства між Україною та Росією (№ 0206). Чинності цей закон набуває наступного дня після опублікування. Таким чином, з 1 квітня буде припинена дія договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією.


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