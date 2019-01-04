Главные новости 4 января: зарегистрирован первый кандидат, хакеры похитили переписку Меркель, опубликован закон о прекращении дружбы с Россией

Сегодня ЦИК зарегистрировала первого участника президентских выборов 2019 года в Украине, фото: «Википедия»

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала первого участника предстоящих президентских выборов. Им стал Игорь Шевченко, который с декабря 2014 года по июль 2015 года занимал должность министра экологии и природных ресурсов. В то же время ЦИК отказала в регистрации правозащитнику Владимиру Ратушу, поскольку он не внес необходимые 2,5 млн грн. залога.

Хакеры слили в интернет личные данные, переписку, номера телефонов и банковских карт канцлера Германии Ангелы Меркель и ряда других немецких политиков. Кроме того, опубликовано личные данные 33-х журналистов телеканала ARD. Сейчас устанавливается, как злоумышленники смогли получить доступ к этой информации.

Впервые за 70 лет население Китая начало уменьшаться. К такому выводу пришли эксперты из КНР и США на основе анализа информации из открытых источников. Впрочем, официальную статистику за 2018 год Китай опубликует лишь в конце января.

Сегодня официальный еженедельный сборник нормативно-правовых актов «Ведомости Верховной Рады Украины» опубликовал текст закона о прекращении дружбы и партнерства между Украиной и Россией (№ 0206). В силу этот закон вступает на следующий день после опубликования. Таким образом, с 1 апреля будет прекращено действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.