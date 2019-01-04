Закон о прекращении дружбы с Россией опубликован: когда он вступит в силу

Закон о прекращении дружбы с Россией

https://racurs.ua/n116454-zakon-o-prekraschenii-drujby-s-rossiey-opublikovano-kogda-on-vstupit-v-silu.html

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Закон о прекращении дружбы и партнерства между Украиной и Россией (№ 0206) сегодня, 4 января, опубликован в еженедельном сборнике нормативно-правовых актов парламентского издательства «Ведомости Верховной Рады Украины».

Он вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Рада приняла этот закон еще 6 декабря 2018 года, его внес президент Украины Петр Порошенко. С 1 апреля 2019 года этим законом прекращается действие договора между Россией и Украиной, который был подписан 31 мая 1997 года в Киеве.

В законе сказано, что Украина приняла такое решение из-за вооруженной агрессии России, что является существенным нарушением этого договора. Прекращение действия договора освобождает Украину от любых обязательств по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение нашего государства, возникшие вследствие выполнения этого договора до прекращения его действия, согласно ст. 70 Венской конвенции о праве международных договоров.