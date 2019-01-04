Кривава ДТП у Харкові: автошколу, в якій навчалася Зайцева, можуть позбавити акредитації

Олена Зайцева, фото: «Новини дня»

https://racurs.ua/ua/n116478-kryvava-dtp-u-harkovi-avtoshkolu-v-yakiy-navchalasya-zayceva-mojut-pozbavyty-akredytaciyi.html

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Автошколу, в якій навчалася підозрювана у скоєнні кривавого ДТП на вулиці Сумській у Харкові 18 жовтня 2017 року Олена Зайцева, можуть позбавити акредитації.

Правоохоронці виявили факти її відсутності на низці занять під час навчального курсу в цьому закладі. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як виявилося, навчальний курс у цьому закладі триває 2−2,5 місяця. Зайцева навчалася в ній у період з 2 жовтня до 27 листопада 2015 року.

10 вересня 2018 року стало відомо, що в цій автошколі відбулися обшуки та вилучення документів.

В журналі обліку занять групи, в якій була Зайцева, вказано, що вона була відсутня на п’яти заняттях у період з жовтня по листопад 2015 року. Крім того, в журналі вказано, що Зайцева була присутня 9 жовтня, однак у Держприкордонслужбі зазначають, що в цей час вона перебувала за межами України.

Водночас у Міністерстві освіти повідомили правоохоронцям, що заклад, в якому навчалася Зайцева, не є установою професійної освіти, не має відповідної ліцензії та не може видавати документи державного зразка.

Тож, у зв’язку з виявленими правопорушеннями правоохоронці звернулися із запитами до відповідних установ щодо позбавлення цієї автошколи сертифіката про державну акредитацію.

Нагадаємо, 19 грудня 2018 року суд продовжив запобіжний захід для Зайцевої ще на 60 діб. За ґратами вона перебуватиме щонайменше до 15 лютого цього року.

Жертвами ДТП на вулиці Сумській стали шестеро осіб, ще п’ятеро були травмовані.