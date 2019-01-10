Суд над военнопленными украинскими моряками: адвокат рассказал, когда состоятся заседания

Суд над военнопленными украинскими моряками

https://racurs.ua/n116676-sud-nad-voennoplennymi-ukrainskimi-moryakami-advokat-rasskazal-kogda-sostoyatsya-zasedaniya.html

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Суд по делам военнопленных украинских моряков, которых захватила Россия в Керченском проливе, может начаться не ранее, чем через год. Об этом заявил сегодня, 10 января, их адвокат Илья Новиков в эфире ток-шоу «Эхо Украины» на «Прямом».

«Суд, если он будет, произойдет не раньше, чем через год. Скорее всего, через полгода, но это нереалистичные прогнозы. Поэтому очень важно, чтобы до этого суда не дошло», — утверждает адвокат.

По его словам, приговор суда уже будет заранее подготовлен, поэтому судебное заседание будет формальным. Также он отметил, что такие судебные заседания вообще не стоит рассматривать, как суд по делу моряков.

Напомним, что Украина подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против РФ из-за захвата в плен моряков в Азовском море.

Кабмин требует признать факт нарушения прав моряков и признать незаконными их аресты. Об этом 7 января заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина сообщил на странице в Facebook.