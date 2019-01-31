«Селтик» купил Шведа у «Карпат» и вернул во Львов в аренду

Марьян Швед, фото — celticfc.net

https://racurs.ua/n117568-seltik-kupil-shveda-u-karpat-i-vernul-vo-lvov-v-arendu.html

Racurs.ua

Полузащитник молодежной сборной Украины по футболу Марьян Швед перешел из «Карпат» в шотландский «Селтик» и сразу вернулся в родной клуб в аренду.

Об условиях соглашения между «Карпатами» и «Селтиком» сообщил 31 января Твиттер шотландского футбольного клуба.

Контракт с 21-летним фланговым полузащитником «Карпат» рассчитан на 4,5 года. Сумма, которую заплатит легендарный шотландский гранд львовянам, не сообщается. Британские СМИ писали, что за питомца «Карпат» шотландцы могли заплатить 1,75 млн евро.

Однако Швед сразу же после подписания контракта вернется в «Карпаты» и доиграет в составе львовского клуба почти до конца сезона. В апреле он снова прилетит в Шотландию, чтобы готовиться к новому сезону.

Ранее талантливый украинец уже отведал легионерского хлеба. В 2015 году Шведа продали в испанскую «Севилью», но через два года он вернулся во Львов.

В текущем сезоне в Украине Швед забил восемь голов за «Карпаты». В ноябре 2018 года состоялся дебют футболиста в национальной сборной.

Напомним, что на прошлой неделе защитник «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий перешел в российский «Зенит». Трансфер вызвал бурную реакцию в соцсетях. Пользователи не подбирали слов, комментируя переход украинца в клуб из страны-агрессора.