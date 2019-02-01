Компания BMW показала самый экономный седан седьмой серии (ФОТО)

Автомобиль БМВ. Фото: PxHere

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Racurs.ua

Автопроизводители из BMW (БМВ) разработали экономные версии авто седьмой серии, которые поступят в продажу весной 2019 года.

Всего на рынке будут представлены три модификации: 745e, удлиненная 745Le и полноприводная 745Le xDrive. У всех этих авто отсутствует двухцилиндровый мотор, вместо него под капот установили силовую установку от Х5 с рядной «шестеркой» и высоковольтной литий-ионной батареей с увеличенной емкостью. Такой двигатель вырабатывает мощность 394 к. с. Об этом сообщает «Популярная механика».

Благодаря бензиновому двигателю развивается 286 к. с., а электромотор развивает 113 к. с. Вследствие этого от нуля до сотни 745e разгоняется за 5,2 сек., а 745Le — за 5,3. Полноприводный 745Le xDrive набирает 100 км/ч всего за 5,1 сек. Максимальная скорость этих авто 250 км/ч.

На электродвигателе новая «семерка» может развивать скорость до 140 км/час. Заряды батарей позволят BMW 745e проехать до 58 км, 745Le, не включая бензиновый двигатель, проедет до 55 км. На одной зарядке аккумуляторов 745Le xDrive способна преодолеть 54 км.

Автоконструкторы обещают, что 745e будет потреблять всего 2,3−2,1 л топлива на 100 км, а 745Le — от 2,3 до 2,1 л. На сотню км для 745Le xDrive хватит всего 2,6−2,3 л.

Напомним, немецкие автопроизводители рассказали об особенностях нового автомобиля BMW 3 Series. Стало известно, что новый седан будет на 55 кг легче, чем авто предыдущей серии. Также в машину установят мощный четырехцилиндровый двигатель.