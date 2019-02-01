Счет в банке, работа и собственный доход - что можно ребенку с наступлением 14-летия

https://racurs.ua/n117597-schet-v-banke-rabota-i-sobstvennyy-dohod-chto-mojno-rebenku-s-nastupleniem-14-letiya.html

Racurs.ua

Новые права и обязанности ребенка начинаются с нуля часов дня, следующего за его 14-м днем рождения. Согласно Гражданскому кодексу Украины, в день рождения он еще не может пользоваться правами. Об этом в своем блоге на «Ракурсе» рассказывает автор школьных учебников по праву, известный киевский педагог, удостоенный звания учитель года, Александр Наровлянский.

С достижением 14-летнего возраста частичная гражданская дееспособность, которая была у ребенка до этого, превращается в неполную дееспособность. Наровлянский отмечает, что с этого момента ребенку разрешено:

с согласия родителей, в свободное от учебы время, работать;

совершать любые сделки с согласия родителей. Если в течение месяца после заключения сделки родители или опекуны не заявили о несогласии — сделка считается одобренной. Если же родители не согласны со сделкой, суд может признать ее недействительной;

самостоятельно, без согласия родителей, распоряжаться своим доходом — заработком, стипендией, пенсией. Однако, распорядиться имуществом, приобретенным на свои деньги, до 18 лет ребенок имеет право только с согласия родителей. Исключением выступает мелкая бытовая сделка (например, покупка торта или футбольного мяча). Если же ребенок решил подарить приятелю ноутбук, купленный за свои деньги, то родители имеют право потребовать его возврата. Здесь Наровлянский отмечает, что сумму в конверте ребенок может подарить без подобных последствий. Кроме этого, 14-летний ребенок еще не может самостоятельно распоряжаться имуществом, полученным в подарок или по наследству.

оформить банковский счет и распоряжаться деньгами, которые он самостоятельно внес на счет. А деньгами, полученными из других источников, если это не его личные доходы, — с согласия родителей.

«Если сам положил на счет — может брать и тратить, а если родители бросили на счет — с их согласия», — отмечает Наровлянский.

В свою очередь, если несовершеннолетний злоупотребляет своими правами, то по заявлению родителей, попечителей или органа опеки суд может ограничить право несовершеннолетнего распоряжаться своими доходами.

Напомним, «Ракурс» открыл рубрику о правах и обязанностях ребенка, которую ведет известный юрист, заслуженный учитель Украины Александр Наровлянский.