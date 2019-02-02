Россия разместила около украинской границы 12 ракетных комплексов «Искандер-М»

Комплекс «Искандер-М». Фото: ОПК

https://racurs.ua/n117631-rossiya-razmestila-okolo-ukrainskoy-granicy-12-raketnyh-kompleksov-iskander-m.html

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Ракетные комплексы «Искандер-М» появились в 250 км от границы Украины. Москва разместила на этой территории 12 таких установок.

Ракеты «Искандеров» могут иметь на вооружении ядерные боеголовки, а дальность поражения этого оружия — до 500 км. Об этом говорится в ответе начальника Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Алексея Чернобая на информационный запрос УНИАН касательно данных американских СМИ о развертывании такой техники вблизи украинской границы.

Отмечается, что Россия разместила «Искандеры» в районе населенного пункта Краснодар, что в 250 км от границы с Украиной. В состав ракетной бригады входят 12 установок.

Ранее в январе бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявлял, что Киев попадает в радиус поражения российских ракетных комплексов «Искандер».

Напомним, данные космической разведки показали, что в декабре 2018 года Российская Федерация разместила танки на расстоянии 18 км от границы с Украиной. Численность российских танков с середины сентября 2018 года выросла с 92 до 250 машин. В Киеве заверили, что украинская линия обороны максимально укреплена.