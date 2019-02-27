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Обыски в охранной фирме служителя церкви Московского патриархата. Фото: Інформатор
Обыски в охранной фирме служителя церкви Московского патриархата завершились изъятием антиукраинской литературы и оружия — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/n118711-obyski-v-ohrannoy-firme-slujitelya-cerkvi-moskovskogo-patriarhata-zavershilis-izyatiem-dokumentov.htmlRacurs.ua
СБУ подтвердила проведение обысков в охранной фирме «Служба безопасности Стелс» священнослужителя церкви Московского патриархата. Обыски проводились по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обыски в охранной фирме диакона проводились в рамках уголовного производства о неуплате налогов сотрудниками СБУ, работниками киевского управления ГФС и столичной прокуратуры, сообщает пресс-центр Службы безопасности.
Согласно проведенному расследованию было установлено, что из-за незаконной деятельности охранной фирмы в бюджет не поступили более 9 млн грн. Во время проведения обысков правоохранители нашли документы, подтверждающие подозрения в уклонении от уплаты налогов.
Также в офисе охранной фирмы правоохранители обнаружили антиукраинскую литературу, огнестрельное оружие и патроны.
Напомним, ранее «Ракурс» сообщал о проведении обысков в охранной фирме, одним из основателей которой является священнослужитель столичной церкви Московского патриархата.
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