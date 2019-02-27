Обыски в охранной фирме служителя церкви Московского патриархата. Фото: Інформатор

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СБУ подтвердила проведение обысков в охранной фирме «Служба безопасности Стелс» священнослужителя церкви Московского патриархата. Обыски проводились по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Обыски в охранной фирме диакона проводились в рамках уголовного производства о неуплате налогов сотрудниками СБУ, работниками киевского управления ГФС и столичной прокуратуры, сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Согласно проведенному расследованию было установлено, что из-за незаконной деятельности охранной фирмы в бюджет не поступили более 9 млн грн. Во время проведения обысков правоохранители нашли документы, подтверждающие подозрения в уклонении от уплаты налогов.

Также в офисе охранной фирмы правоохранители обнаружили антиукраинскую литературу, огнестрельное оружие и патроны.

Напомним, ранее «Ракурс» сообщал о проведении обысков в охранной фирме, одним из основателей которой является священнослужитель столичной церкви Московского патриархата.