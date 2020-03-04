Дмитрий Дубилет. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n134650-dubilet-obyavil-voynu-poddelnym-lekarstvam-v-ukraine.html

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет объявил о начале войны с поддельными лекарствами в Украине. По информации Дубилета, сегодня на украинском рынке около 30% лекарств от рака — это подделки. В лучшем случае, онкобольные украинцы употребляют вместо лекарств обычный мел. Для борьбы с поддельными лекарствами Дубилет предлагает использовать готовые технологии других стран мира.

Министр заявил, что на упаковках с лекарствами будет наноситься 2D-код, активация которого будет происходить при производстве. Деактивация данного кода будет осуществляться при продаже лекарства в аптеке, сообщил Дубилет в Telegram-канале.

Для считывания данного кода аптеки должны будут приобрести недорогой аппарат или же просто воспользоваться бесплатным приложением для смартфона.

Внедрение данного кода исключит продажу в аптеках поддельных лекарств, а у покупателей появиться возможность проверять подлинность медпрепаратов. Кроме того, система не позволит продавать простроченные лекарства.

Пилотный проект будет запущен в нескольких аптечных сетях в течение одного-двух месяцев, а до конца года данная практика будет введена по всей стране.

Дубилет считает, что данный проект позволит украинцам получать качественные лекарства, а государственный бюджет получит дополнительно несколько миллиардов гривен за счет детенизации рынка лекарственных препаратов.