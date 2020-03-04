Дмитро Дубілет. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n134650-dubilet-ogolosyv-viynu-pidroblenym-likam-v-ukrayini.html

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Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет оголосив про початок війни з підробленими ліками в Україні. За інформацією Дубілета, сьогодні на українському ринку близько 30% ліків від раку — це підробки. У кращому випадку, онкохворі українці вживають замість ліків звичайну крейда. Для боротьби з підробленими ліками Дубілет пропонує використовувати готові технології інших країн світу.

Міністр заявив, що на упаковках із ліками буде наноситися 2D-код, активація якого буде відбуватися під час виробництва. Деактивація даного коду буде здійснюватися після продажу ліків в аптеці, повідомив Дубілет в Telegram-каналі.

Для зчитування даного коду аптеки повинні будуть придбати недорогий апарат або ж просто скористатися безкоштовним додатком для смартфона.

Впровадження даного коду виключить продаж в аптеках підроблених ліків, а у покупців з’явитися можливість перевіряти справжність медпрепаратів. Крім того, система не дозволить продавати прострочені ліки.

Пілотний проект буде запущений у декількох аптечних мережах протягом одного-двох місяців, а до кінця року ця практика буде введена по всій країні.

Дубілет вважає, що даний проект дозволить українцям отримувати якісні ліки, а державний бюджет отримає додатково кілька мільярдів гривень за рахунок детінізації ринку лікарських препаратів.