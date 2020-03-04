Коронавірус: Київ перевірить наявність своїх громадян на круїзному лайнері, який закрили на карантин в Норвегії, фото — newsvideo.su

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Київ перевірить, чи є серед пасажирів круїзного лайнера AIDAaura громадяни України. Німецьке судно у зв’язку з підозрою на виявлення коронавірусу 3 березня закрили в порту Хаугесунн на двотижневий карантин.

Міністерство охорони здоров’я попросить МЗС з’ясувати, чи є серед 1,2 тис. пасажирів українці, повідомив 4 березня на брифінгу заступник міністра Віктор Ляшко.

На AIDAaura підозрюють два випадки інфікування коронавірусом. Лайнер прибув з Гамбурга і мав покинути порт Хаугесунн 2 березня, проте залишився там ще на день в очікуванні результатів аналізів двох пасажирів.

Тиждень тому ці пасажири, громадяни Німеччини, контактували з людиною, у якої наявність коронавірусу згодом було підтверджено. Судно має відвідати ще шість міст Норвегії, а потім повернутися назад в Німеччину. Усі пасажири лайнера поки залишаються на борту, їм не дозволяють виходити на сушу.

Нагадаємо, що в порту Йокогами досі стоїть лайнер Diamond Princess, який вважається джерелом розповсюдження коронавірусу в Японії. Лайнер вийшов з Йокогами 20 січня і повернувся назад 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили коронавірус. Чоловік зійшов на берег 25 січня в Гонконзі.

За рішенням влади Японії на судні, де знаходилися близько 3,7 тис. пасажирів і членів екіпажу з 50 країн, з 5 лютого був оголошений двотижневий карантин. Всього коронавірус виявили у 705 осіб.