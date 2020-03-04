Коронавірус у Чернівцях: як почуваються інфікований і його дружина

https://racurs.ua/ua/n134652-koronavirus-u-chernivcyah-yak-pochuvautsya-infikovanyy-i-yogo-drujyna.html

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Коронавірус у Чернівцях діагностували лише в одного чоловіка, котрий повернувся до України з Італії. Наразі він перебуває у лікарні, його стан поліпшується.

Про позитивну динаміку пацієнта повідомляє сайт Чернівецької облдержадміністрації з посиланням на завідувачку інфекційного відділення обласної клінічної лікарні Валентину Миндреску.

На ранок 4 березня чоловік мав температуру 37,8 градуса та незначний кашель, який послаблюється, а також нормальний апетит.

Вранці ЗМІ повідомили, що коронавірус підтвердили й у дружини чоловіка, котру напередодні помістили на обсервацію до військового госпіталю через протести місцевих жителів біля її будинку — люди вимагали від влади вивезти до лікарні й ізолювати жінку. Однак заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак спростувала інформацію про інфікування чернівчанки, пише molbuk.ua. Жінку забрали на обсервацію задля її безпеки, а медичних показів для цього не було.

Також, за даними очільника Чернівецької обласної клінічної лікарні Сергія Цинтаря, Держприкордонслужба розпорядилася відправити військовослужбовців, які контактували із хворим на коронавірус чоловіком, на обсервацію у військовий госпіталь.

У свою чергу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сьогодні на брифінгу повідомив, що наразі на території країни є шестеро осіб із підозрою на коронавірус, дослідження відібраних у них зразків тривають.

Тим часом у соцмережах поширюють фото лікарні, в якій нібито перебуває хворий на коронавірус чернівчанин.

Нагадаємо, всього у світі зафіксовано 93 тис. 160 лабораторно підтверджених випадків інфікування китайським коронавірусом. Станом на сьогодні, коронавірус зафіксували у 34 країнах Європи, там підтверджено 3 тис. 365 випадків захворювання та 85 смертей від коронавірусної інфекції. У Білорусі сьогодні підтвердили шість випадків зараження, а в Польщі виявили першого інфікованого.

В Україні першого хворого на коронавірус виявили 3 березня. Житель Чернівців повернувся з подорожі Італією разом із дружиною й відчув симптоми захворювання, після чого самоізолювалося. Але через два дні його все ж доставили до лікарні через погіршення самопочуття. За десятком осіб, які контактували з хворим українцем, спостерігають лікарі.