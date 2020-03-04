Коронавирус. Фото: Польский культурный центр

https://racurs.ua/n134634-koronavirus-v-polshe-zafiksirovan-pervyy-sluchay-zarajeniya.html

Ракурс

Коронавирус все же добрался до Польши. Первый случай заражения SARS-CoV-2 зафиксирован в городе Зелена-Гура, который расположен на западе Польши.

О случае заражения коронавирусом сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в Twitter ведомства.

Министр отметил, что все медицинские процедуры были соблюдены и зараженный находится под пристальным наблюдением врачей.

Все лица, которые имели контакт с инфицированным пациентом, помещены в карантин.

Шумовский уточнил, что в Польше пока не будут вводиться новые процедуры по предупреждению распространения коронавируса. Министр здравоохранения призвал польских граждан соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

Также чиновник настоятельно рекомендовал всем гражданам соблюдать правила личной гигиены, так как это значительно уменьшает вероятность заражения инфекцией.

В соседней Беларуси уже подтверждено шесть случаев заражения коронавирусом, хотя еще день назад в стране было зафиксировано только три случая заражения SARS-Cov-2.

В Иране коронавирусом заразился министр промышленности и торговли Реза Рахмани, о чем сообщила пресс-служба правительства страны.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Как ранее писал «Ракурс», в настоящее время в Польше 231 человек находится на карантине, еще 127 человек проходят тесты на коронавирус.