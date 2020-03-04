Коронавірус. Фото: Польський культурний центр

https://racurs.ua/ua/n134634-koronavirus-u-polschi-zafiksovanyy-pershyy-vypadok-zarajennya.html

Ракурс

Коронавірус все ж таки дістався до Польщі. Перший випадок зараження SARS-CoV-2 зафіксовано в місті Зелена-Гура, яке розташовано на заході Польщі.

Про випадок зараження коронавірусом повідомив міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський у Twitter відомства.

Міністр зазначив, що всі медичні процедури були дотримані і заражений знаходиться під пильним наглядом лікарів.

Всі особи, які мали контакт з інфікованим пацієнтом, поміщені в карантин.

Шумовський уточнив, що в Польщі поки не будуть вводитися нові процедури щодо запобігання поширення коронавірусу. Міністр охорони здоров’я закликав польських громадян дотримуватися спокою і не піддаватися паніці.

Також чиновник порекомендував усім громадянам дотримуватися правил особистої гігієни, так як це значно зменшує ймовірність зараження інфекцією.

У сусідній Білорусі вже підтверджено шість випадків зараження коронавірусом, хоча ще днем раніше в країні було зафіксовано тільки три випадки зараження SARS-Cov-2.

В Ірані коронавірусом заразився міністр промисловості і торгівлі Реза Рахмані, про що повідомила прес-служба уряду країни.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Як раніше писав «Ракурс», наразі в Польщі 231 особа знаходиться на карантині, ще 127 осіб проходять тести на коронавірус.